Главные новости дня: 5 июля

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Главные новости дня: 5 июляФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 июля.

Гвардиола высказался о финансовых проблемах "Барселоны".

Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ".

ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком.

"ПСЖ" завершает трансфер Хакими.

"Атлетико" показал форму на следующий сезон.

Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом".

"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории.

Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира.

Рибери определился со своим будущим.

Жирков поддержал Черчесова.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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