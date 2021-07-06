Главные новости дня: 5 июля
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 июля.
Гвардиола высказался о финансовых проблемах "Барселоны".
Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ".
ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком.
"ПСЖ" завершает трансфер Хакими.
"Атлетико" показал форму на следующий сезон.
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом".
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории.
Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира.
Рибери определился со своим будущим.
Жирков поддержал Черчесова.
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Главные новости дня: 5 июля
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Кейн высказался о работе с Моуринью
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Анри отдаст заработную плату в сборной Бельгии на благотворительность
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Мертенсу сделали операцию на плече
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Магуайр поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/2 финала Евро-2020
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Кейн высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале Евро-2020
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Саутгейт поделился настроем перед матчем с Данией в полуфинале Евро-2020
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Гвардиола высказался о финансовых проблемах "Барселоны"
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"ПСЖ" интересуется Тео Эрнандесом из "Милана"
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Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"
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Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма"
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Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ"
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Погба хочет перейти в "ПСЖ"
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Алли высказался о работе с Моуринью
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ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18