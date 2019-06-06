Главные новости дня: 5 июня

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Главные новости дня: 5 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 июня.

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций.

Буффон официально покинул ПСЖ.

Умер создатель Лиги чемпионов Леннарт Юханссон.

ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года.

Между Пересом и Зиданом возникли разногласия по поводу одного из летних трансферов.

"Рубин" уволил Бердыева, позже стало известно, новым главным тренером станет Роман Шаронов.

"Атлетико" предложил УЕФА провести ещё один финал ЛЧ на "Ванда Метрополитано".

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.

Неймар рискует пропустить Кубок Америки. Президент Бразилии поддержал игрока.

Вальверде одобрил переход Гризманна.

Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара".

В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона".

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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