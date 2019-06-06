Главные новости дня: 5 июня
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 июня.
Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций.
Буффон официально покинул ПСЖ.
Умер создатель Лиги чемпионов Леннарт Юханссон.
ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года.
Между Пересом и Зиданом возникли разногласия по поводу одного из летних трансферов.
"Рубин" уволил Бердыева, позже стало известно, новым главным тренером станет Роман Шаронов.
"Атлетико" предложил УЕФА провести ещё один финал ЛЧ на "Ванда Метрополитано".
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.
Неймар рискует пропустить Кубок Америки. Президент Бразилии поддержал игрока.
Вальверде одобрил переход Гризманна.
Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара".
В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 июня
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1
Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"
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СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы
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Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"
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УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария
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В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"
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1
Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"
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Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"
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1
ЦСКА хочет купить игрока "Тулузы"
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Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере
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Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"
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1
Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций
-
Бардзальи не исключил приход Гвардиолы в "Ювентус"
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1
Ян Облак заявил, что имеет общие амбиции с "Атлетико"
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ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года
-
Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара"
-
1
Президент Бразилии поддержал Неймара
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Умтити заявил, что не хочет покидать "Барселону"
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Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба
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Адиев пока не получал предложений о работе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16