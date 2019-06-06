Главные новости дня: 5 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 июня.

Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций.

Буффон официально покинул ПСЖ.

Умер создатель Лиги чемпионов Леннарт Юханссон.

ВТБ погасит долги "Динамо" в размере 5 млрд рублей до 2027 года.

Между Пересом и Зиданом возникли разногласия по поводу одного из летних трансферов.

"Рубин" уволил Бердыева, позже стало известно, новым главным тренером станет Роман Шаронов.

"Атлетико" предложил УЕФА провести ещё один финал ЛЧ на "Ванда Метрополитано".

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА.

Неймар рискует пропустить Кубок Америки. Президент Бразилии поддержал игрока.

Вальверде одобрил переход Гризманна.

Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара".

В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона".

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