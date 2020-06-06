Главные новости дня: 5 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 июня.

Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи".

Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20.

У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу.

"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова.

"Зенит" определился с будущим Жиркова.

Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом.

Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ.

"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре".

"Барселона" назвала диагноз Месси.

Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина.

"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании.

Семин заявил, что болельщики "Локомотива" самые лучшие.

"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии.

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