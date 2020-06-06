Главные новости дня: 5 июня

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Главные новости дня: 5 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 июня.

Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи".

Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20.

У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу.

"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова.

"Зенит" определился с будущим Жиркова.

Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом.

Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ.

"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре".

"Барселона" назвала диагноз Месси.

Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина.

"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании.

Семин заявил, что болельщики "Локомотива" самые лучшие.

"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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