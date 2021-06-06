Главные новости дня: 5 июня

Теги россиябразилияфедор кудряшовюрий жирковсуперлига (европейская)

Главные новости дня: 5 июняФото: РФС/ Михаил Шапаев

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 июня.

Сборная России минимально обыграла Болгарию в товарищеском матче.

Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара.

"Зенит" подтвердил переход Данилы Прохина в "Ростов".

Федор Кудряшов рискует пропустить Евро-2020.

АПЛ назвала лучшего тренера сезона.

АПЛ назвала лучшего игрока сезона.

АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона.

Клубы АПЛ попросят Флорентино Переса закрыть проект Суперлиги.

Юрий Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.

Лионель Месси общался с Луисом Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки.

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Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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