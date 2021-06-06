Главные новости дня: 5 июня
Фото: РФС/ Михаил Шапаев
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 июня.
Сборная России минимально обыграла Болгарию в товарищеском матче.
Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара.
"Зенит" подтвердил переход Данилы Прохина в "Ростов".
Федор Кудряшов рискует пропустить Евро-2020.
АПЛ назвала лучшего тренера сезона.
АПЛ назвала лучшего игрока сезона.
АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона.
Клубы АПЛ попросят Флорентино Переса закрыть проект Суперлиги.
Юрий Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.
Лионель Месси общался с Луисом Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18