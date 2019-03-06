Главные новости дня: 5 марта
Сегодня, 5 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Главной сенсацией дня стал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. Обидчиком "сливочных" стал "Аякс", разгромивший соперника со счетом 4:1.
В параллельном матче "Тоттенхэм" на классе разобрался с дортмундской "Боруссией" и пробился в четвертьфинал ЛЧ.
В заключительном матче 27-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" одержал победу над "Бордо".
ФСИН разрешит врачам "Зенита" обследовать Александра Кокорина в СИЗО. Ранее игрок получил ожоги в ходе одной из процедур.
Россия рассматривает возможность принятия Суперкубка Южной Америки 2020 года.
"Челси" планирует опротестовать запрет на совершение трансферов.
Также владелец "аристократов" Роман Абрамович намерен продать голкипера Кепу Аррисабалагу.
"Локомотив" объявил новый состав совета директоров.
Лионель Месси готов принять участие в товарищеской игре сборной Аргентины, однако при соблюдении нескольких условий.
И напоследок, ознакомим вас с реакцией пользователей соцсетей на невызов Ярослава Ракицкого в сборную Украины.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14