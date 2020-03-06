Главные новости дня: 5 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 марта.

"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании.

Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции.

Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату.

Полузащитник "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра.

УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов".

Роналдиньо арестован в Парагвае.

Виллиан отказался продлевать контракт с "Челси".

Марк-Андре тер Штеген летом может перейти в "Ювентус".

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