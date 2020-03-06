Главные новости дня: 5 марта

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Главные новости дня: 5 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 марта.

"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании.

Определился соперник ПСЖ в финале Кубка Франции.

Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату.

Полузащитник "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра.

УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов".

Роналдиньо арестован в Парагвае.

Виллиан отказался продлевать контракт с "Челси".

Марк-Андре тер Штеген летом может перейти в "Ювентус".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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