Главные новости дня: 5 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 марта.
"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси".
Ибрагимович и Михайлович спели песню на музыкальном фестивале.
Месси может побить четыре рекорда в этом году.
"Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы.
Гаттузо выгнал Руя с тренировки "Наполи".
Расписание матчей 21-го тура РПЛ.
"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника.
"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо.
Внесены изменения в правила игры рукой.
Озил серьезно травмировал голеностоп.
Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной Украины.
Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердце.
"Арсенал" может выложить 30 миллионов за нападающего Чемпионшипа.
"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды.
"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана".
Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке".
"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"
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В "Челси" уверены, что Холанд перейдет к ним уже летом
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"Манчестер Сити" будет фаворитом в борьбе за Холанда, но при одном условии
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Главные новости дня: 5 марта
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Мончи извинился перед Куманом и Месси
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"Манчестер Юнайтед" хочет поднять в два раза зарплату Фернандешу
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"Шальке" в первом для нового тренера матче, сыграл вничью с "Майнцем"
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"Арсенал" назвал сумму убытков, полученных за прошлый сезон
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"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды
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Агент Салаха странно отреагировал в Твиттере на замену игрока
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Стало известно, когда CAS вынесет решение касательно скандального матча Швейцария - Украина
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Кулибали снова попал на радары "Ливерпуля"
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Зинченко может продлить контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет. Зарплата резко возрастет
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18