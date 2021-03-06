Главные новости дня: 5 марта

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Главные новости дня: 5 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 марта.

"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси".

Ибрагимович и Михайлович спели песню на музыкальном фестивале.

Месси может побить четыре рекорда в этом году.

"Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы.

Гаттузо выгнал Руя с тренировки "Наполи".

Расписание матчей 21-го тура РПЛ.

"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника.

"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо.

Внесены изменения в правила игры рукой.

Озил серьезно травмировал голеностоп.

Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной Украины.

Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердце.

"Арсенал" может выложить 30 миллионов за нападающего Чемпионшипа.

"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды.

"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана".

Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке".

"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"

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"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"

"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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