Главные новости дня: 5 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 марта.

"Ливерпуль" установил два антирекорда АПЛ по итогам матча с "Челси".

Ибрагимович и Михайлович спели песню на музыкальном фестивале.

Месси может побить четыре рекорда в этом году.

"Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы.

Гаттузо выгнал Руя с тренировки "Наполи".

Расписание матчей 21-го тура РПЛ.

"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника.

"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо.

Внесены изменения в правила игры рукой.

Озил серьезно травмировал голеностоп.

Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной Украины.

Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердце.

"Арсенал" может выложить 30 миллионов за нападающего Чемпионшипа.

"Манчестер Юнайтед" заплатит крупный бонус, если Фернандеш будет номинирован на престижные награды.

"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана".

Промес не против получить капитанскую повязку в "Спартаке".

"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"