Главные новости дня: 5 марта

Фото: инстаграм ЦСКА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 марта.

ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом".

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом".

"Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ.

"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад".

"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука.

"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги.

ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце".

РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Чемпионат Украины могут доиграть в Италии.

Виктор Классон расторг контракт с "Краснодаром".

"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека.

Турецкий бизнесмен может купить "Челси".

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