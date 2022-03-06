Главные новости дня: 5 марта
Фото: инстаграм ЦСКА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 марта.
ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом".
Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом".
"Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ.
"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад".
"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука.
"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги.
ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце".
РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.
Чемпионат Украины могут доиграть в Италии.
Виктор Классон расторг контракт с "Краснодаром".
"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека.
Турецкий бизнесмен может купить "Челси".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 марта
-
ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"
-
"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад"
-
"Лацио" разгромил "Кальяри" в матче Серии А
-
Тухель высказался о матче с "Бернли"
-
Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
-
"Байер" шокировал "Ньюкасл" стоимостью своего игрока
-
Puma приостановила поставки в Россию
-
Березуцкий прокомментировал победу над "Нижним Новгородом"
-
"Штутгарт" добыл волевую победу над гладбахской "Боруссией"
-
"Валенсия" без Черышева обыграла "Гранаду"
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Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"
-
Марио Фернандес получил серьезное повреждение в матче с "Нижним Новгородом"
-
"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука
-
Еще один тол-клуб вступил в борьбу за Левандовски
-
"Црвена Звезда" раскритиковала УЕФА из-за решения по российским клубам
-
"Ланс" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
-
ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом"
-
Азмун дебютировал за "Байер"
-
Оливер Кан контактировал с агентом Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18