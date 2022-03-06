Главные новости дня: 5 марта

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Главные новости дня: 5 мартаФото: инстаграм ЦСКА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 марта.

ЦСКА на последних минутах вырвал победу над "Нижним Новгородом".

Гол Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом".

"Челси" разгромил "Бернли" и другие результаты 28-го тура АПЛ.

"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад".

"Рома" Моуринью победила "Аталанту" Миранчука.

"Байер" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги.

ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце".

РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Чемпионат Украины могут доиграть в Италии.

Виктор Классон расторг контракт с "Краснодаром".

"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека.

Турецкий бизнесмен может купить "Челси".

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ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"

ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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