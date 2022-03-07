Главные новости дня: 5 марта
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 марта.
В чемпионате России "Спартак" выиграл у "Динамо", "Локомотив" был сильнее "Химок". При этом "Локомотив" грозит техническое поражение.
В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Специю", "Милан" переиграл "Наполи". Результаты 28-го тура Серии А.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" обыграл "Уотфорд".
В чемпионате Испании "Барселона" вырвала победу над "Эльче", "Атлетико" справился с "Бетисом".
Все результаты 25-го тура чемпионата Германии.
В чемпионате Франции "Монако" одолел "Марсель". Результаты 27-го тура Лиги 1.
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук отказался платить алименты на детей.
В чемпионате Нидерландов "Аякс" добился победы над "Ваалвейком".
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с организацией договорных матчей в российском спорте.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! http://soccernews.ru
главное
-
Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Ювентус" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидерам
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Спартак" уверенно победил "Динамо"
-
Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 марта
-
Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А
-
"Атлетико" уверенно победил "Бетис" в Ла Лиге
-
Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1
-
"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А
-
"Монако" Головина победил "Марсель" в Лиге 1
-
Скопинцев оценил шансы "Динамо" выиграть "Золотой дубль"
-
Гвардиола ярко высказался о крупной победе над "МЮ"
-
"Ювентус" потерял Маккенни до конца сезона
-
Рангник назвал причину разгромного поражения "МЮ" в матче с "Ман Сити"
-
"Порту" в матче с шестью голами победил в Примейре
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл в матче лидеров чемпионата Венгрии
-
"Сельта" с хоккейным счетом победила "Мальорку"
-
Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Ювентус" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидерам
-
"Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Спартак" уверенно победил "Динамо"
-
Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против России
-
"Аякс" одержал сложнейшую победу в Эредивизии, забив гол на 90-й минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18