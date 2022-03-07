Главные новости дня: 5 марта

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Главные новости дня: 5 марта

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 марта.

В чемпионате России "Спартак" выиграл у "Динамо", "Локомотив" был сильнее "Химок". При этом "Локомотив" грозит техническое поражение.

В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Специю", "Милан" переиграл "Наполи". Результаты 28-го тура Серии А.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" обыграл "Уотфорд".

В чемпионате Испании "Барселона" вырвала победу над "Эльче", "Атлетико" справился с "Бетисом".

Все результаты 25-го тура чемпионата Германии.

В чемпионате Франции "Монако" одолел "Марсель". Результаты 27-го тура Лиги 1.

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук отказался платить алименты на детей.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" добился победы над "Ваалвейком".

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с организацией договорных матчей в российском спорте.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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