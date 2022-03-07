Главные новости дня: 5 марта

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 марта.

В чемпионате России "Спартак" выиграл у "Динамо", "Локомотив" был сильнее "Химок". При этом "Локомотив" грозит техническое поражение.

В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Специю", "Милан" переиграл "Наполи". Результаты 28-го тура Серии А.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" обыграл "Уотфорд".

В чемпионате Испании "Барселона" вырвала победу над "Эльче", "Атлетико" справился с "Бетисом".

Все результаты 25-го тура чемпионата Германии.

В чемпионате Франции "Монако" одолел "Марсель". Результаты 27-го тура Лиги 1.

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук отказался платить алименты на детей.

В чемпионате Нидерландов "Аякс" добился победы над "Ваалвейком".

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с организацией договорных матчей в российском спорте.

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