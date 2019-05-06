Главные новости дня: 5 мая

Теги манчестер юнайтедчелсиреал мадридцска москвакраснодар

Главные новости дня: 5 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 мая.

В 27-м туре РПЛ "Ростов" вырвал ничью у "Краснодара", "Динамо" не смогло удержать победу над ЦСКА, а "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уфой".

В АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Хаддерсфилдом" и лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. "Челси" разгромил "Уотфорд" и гарантировал себе участие в самом престижном европейском турнире, а вот "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном" и практически лишился шансов на попадание в топ-4.

В Примере "Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" вырвалась на пятое место благодаря победе над "Уэской" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А отметим тяжелую победу "Наполи" над "Кальяри" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Шальке" и "Аугсбург" расписали безголевую ничью, "Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной" и "Байер" разгромил "Айнтрахт".

Во Франции "Монако" с Александром Головиным проиграл "Сент-Этьену", а "Лион" добыл ничью в матче с "Лиллем".

"Аякс" обыграл "Виллем II" и стал 19-кратным обладателем Кубка Голландии.

С результатами 27-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
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