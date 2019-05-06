Главные новости дня: 5 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 мая.
В 27-м туре РПЛ "Ростов" вырвал ничью у "Краснодара", "Динамо" не смогло удержать победу над ЦСКА, а "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уфой".
В АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Хаддерсфилдом" и лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. "Челси" разгромил "Уотфорд" и гарантировал себе участие в самом престижном европейском турнире, а вот "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном" и практически лишился шансов на попадание в топ-4.
В Примере "Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" вырвалась на пятое место благодаря победе над "Уэской" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Серии А отметим тяжелую победу "Наполи" над "Кальяри" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге "Шальке" и "Аугсбург" расписали безголевую ничью, "Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной" и "Байер" разгромил "Айнтрахт".
Во Франции "Монако" с Александром Головиным проиграл "Сент-Этьену", а "Лион" добыл ничью в матче с "Лиллем".
"Аякс" обыграл "Виллем II" и стал 19-кратным обладателем Кубка Голландии.
С результатами 27-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 мая
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Мертенс обошел Марадону по числу забитых голов за "Наполи" в Серии А
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"Челси" теряет Канте
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"Уэска" - "Валенсия" - 2:6, "Вальядолид" - "Атлетик" - 1:0 (видеообзоры матчей Примеры)
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"Наполи" - "Кальяри" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
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"Лион" сыграл вничью с "Лиллем" и вернул себе третье место в Лиге 1
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Зидан хочет продать Модрича
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"Валенсия" разгромила "Уэску" и сместила "Севилью" с пятого места Примеры (видео голов)
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"Наполи" вырвал победу над "Кальяри"
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Три футболиста "Арсенала" попрощались с болельщиками
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Сульшер: "МЮ" не заслуживает находиться в топ-4"
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Эмери: "Арсенал" заслуживал победы"
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Мусаев: "Краснодар" был лучше "Ростова"
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"Реал" - "Вильярреал" - 3:2 (видеообзор матча Примеры)
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"Лацио" - "Аталанта" - 1:3, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)
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"Атлетик" минимально уступил "Вальядолиду" (видео гола)
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"Аякс" - обладатель Кубка Голландии
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"Рома" упустила победу над "Дженоа" (видео голов)
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"Байер" отгрузил шесть мячей "Айнтрахту"
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"Ростов" на последних минутах добыл ничью в матче с "Краснодаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15