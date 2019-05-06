Главные новости дня: 5 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 мая.

В 27-м туре РПЛ "Ростов" вырвал ничью у "Краснодара", "Динамо" не смогло удержать победу над ЦСКА, а "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уфой".

В АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Хаддерсфилдом" и лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. "Челси" разгромил "Уотфорд" и гарантировал себе участие в самом престижном европейском турнире, а вот "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном" и практически лишился шансов на попадание в топ-4.

В Примере "Реал" одержал победу над "Вильярреалом" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Валенсия" вырвалась на пятое место благодаря победе над "Уэской" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А отметим тяжелую победу "Наполи" над "Кальяри" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Шальке" и "Аугсбург" расписали безголевую ничью, "Фрайбург" сыграл вничью с "Фортуной" и "Байер" разгромил "Айнтрахт".

Во Франции "Монако" с Александром Головиным проиграл "Сент-Этьену", а "Лион" добыл ничью в матче с "Лиллем".

"Аякс" обыграл "Виллем II" и стал 19-кратным обладателем Кубка Голландии.

С результатами 27-го тура УПЛ вы можете ознакомиться по ссылке.

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