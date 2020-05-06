Главные новости дня: 5 мая

Теги павел мамаеввасилий уткиналександр кокоринэммануэль адебайорджермейн дефо

Главные новости дня: 5 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 мая.

"Барселона" предложила 80 миллионов евро и трех игроков за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Барселона" определилась с продажной ценой полузащитника Артуро Видаля.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил клуб купить братьев Эрнандесов.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал комментатора Василия Уткина миньоном оппозиционера Алексея Навального. Навальный ему ответил.

Бывший нападающий "Реала" Эммануэль Адебайор похвастался своим элитным автопарком.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин призвал футболистов финансово помочь больной девочке.

Блогер Василий Уткин рассказал, кого считает самым великим тренером в истории футбола.

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сообщил, что он не перестал дружить с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.

Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо выставил на eBay свой разбитый Range Rover за 60 тысяч евро.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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