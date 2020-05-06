Главные новости дня: 5 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 мая.
"Барселона" предложила 80 миллионов евро и трех игроков за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
"Барселона" определилась с продажной ценой полузащитника Артуро Видаля.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан попросил клуб купить братьев Эрнандесов.
Телеведущий Владимир Соловьев назвал комментатора Василия Уткина миньоном оппозиционера Алексея Навального. Навальный ему ответил.
Бывший нападающий "Реала" Эммануэль Адебайор похвастался своим элитным автопарком.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин призвал футболистов финансово помочь больной девочке.
Блогер Василий Уткин рассказал, кого считает самым великим тренером в истории футбола.
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сообщил, что он не перестал дружить с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.
Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо выставил на eBay свой разбитый Range Rover за 60 тысяч евро.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
Павел Мамаев рассказал, что ему дала история с тюрьмой
-
Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным
-
Сотрудник и футболист гладбахской "Боруссии" заразились коронавируом
-
Семин вспомнил о чемпионстве "Локомотива" по итогам-сезона-2017/18
-
Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 мая
-
2
Потери "Барселоны" от коронавируса превысят 100 миллионов евро
-
ПСЖ нацелился на трех игроков из Серии А
-
L’Equipe назвал дату выписки Кумана, который госпитализирован из-за проблем с сердцем
-
Врач "Сельты" назвал неопасной ситуацию с коронавирусом в России
-
Бенатия назвал Аллегри предателем
-
"Бавария" договорилась о пятилетнем контракте с Лероем Сане
-
2
В "Ливерпуле" приняли решение о будущем Кариуса
-
Легенда "Реала" посоветовал клубу купить топ-форварда
-
2
Клопп: "Мне нравятся Мбаппе и Санчо"
-
2
"На кону два трофея". Сетьен высказался о возможном возобновлении сезона
-
Насри рассказал, как его прикрывал бывший тренер "Севильи" Сампаоли
-
2
Бывший нападающий сборной Англии намерен продать разбитый автомобиль за 60 тысяч евро
-
"Наконец-то!" Жена Мамаева рассказала, что она подумала, когда Павла арестовали
-
"Ливерпуль" нацелился на основного хавбека "Лацио"
-
В Испании от коронавируса скончался бывший вице-президент "Реала"
-
1
Павел Мамаев рассказал, что ему дала история с тюрьмой
-
Эвра рассказал, почему Фергюсон ушел из "Манчестер Юнайтед"
-
Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным
-
3
В "Барселоне" назвали примерные сроки проведения матчей Ла Лиги со зрителями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18