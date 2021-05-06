Главные новости дня: 5 мая

Теги реал мадридчелсижозе моуриньюспартак москвакрылья советовнеймар

Главные новости дня: 5 маяФото: twitter.com/chelseafc

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 5 мая.

Определились финалисты Лиги Чемпионов.

"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат.

"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ.

Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта.

Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков.

Жозе Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы".

"Барса" хочет подписать Неймара.

Немецкий топ-клуб сделал запрос по Сердару Азмуну.

В "Спартаке" назвали возможную причину ухода Шамиля Газизова.

Ансу Фати пропустит чемпионат Европы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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