Главные новости дня: 5 мая
Фото: twitter.com/chelseafc
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 5 мая.
Определились финалисты Лиги Чемпионов.
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов.
Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат.
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ.
Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта.
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков.
Жозе Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы".
"Барса" хочет подписать Неймара.
Немецкий топ-клуб сделал запрос по Сердару Азмуну.
В "Спартаке" назвали возможную причину ухода Шамиля Газизова.
Ансу Фати пропустит чемпионат Европы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Определились финалисты Лиги Чемпионов
-
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
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Главные новости дня: 5 мая
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Определились финалисты Лиги Чемпионов
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"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков
-
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"Боруссия" Дортмунд нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
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Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18