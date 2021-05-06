Главные новости дня: 5 мая

Фото: twitter.com/chelseafc

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 5 мая.

Определились финалисты Лиги Чемпионов.

"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат.

"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ.

Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта.

Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков.

Жозе Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы".

"Барса" хочет подписать Неймара.

Немецкий топ-клуб сделал запрос по Сердару Азмуну.

В "Спартаке" назвали возможную причину ухода Шамиля Газизова.

Ансу Фати пропустит чемпионат Европы.

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