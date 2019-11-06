Главные новости дня: 5 ноября
Во вторник, 5 ноября, в мире футбола произошла масса интересных событий.
"РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" в матче Лиги Чемпионов, "Аякс" и "Челси" забили друг другу по четыре гола.
Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.
В АПЛ хотят изменить подход к использованию системы VAR.
Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.
Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat.
СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем.
"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня.
Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном".
Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале".
"Ливерпуль" - первая английская команда, проведшая 400 матчей в еврокубках.
"Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5