Главные новости дня: 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" в матче Лиги Чемпионов, "Аякс" и "Челси" забили друг другу по четыре гола.

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.

В АПЛ хотят изменить подход к использованию системы VAR.

Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.

Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat.

СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем.

"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня.

Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном".

Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале".

"Ливерпуль" - первая английская команда, проведшая 400 матчей в еврокубках.

"Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой.

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