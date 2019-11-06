Главные новости дня: 5 ноября

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Главные новости дня: 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" в матче Лиги Чемпионов, "Аякс" и "Челси" забили друг другу по четыре гола.

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 23 октября, смотрите тут.

В АПЛ хотят изменить подход к использованию системы VAR.

Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы.

Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat.

СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем.

"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня.

Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном".

Эмери лишил Джаку капитанской повязки в "Арсенале".

"Ливерпуль" - первая английская команда, проведшая 400 матчей в еврокубках.

 "Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты 5 ноября

Лига Чемпионов: результаты 5 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
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