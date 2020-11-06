Главные новости дня: 5 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 ноября.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Московский ЦСКА неожиданно проиграл "Фейеноорду", "Милан" сенсационно был разгромлен "Лиллем", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" победил "Лудогорец". Все результаты тура можно посмотреть здесь.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему хочет покинуть клуб.
Дортмундская "Боруссия" намерена продлить контракт с Эрлингом Холандом.
Главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу грозит дисквалификация в Лиге Чемпионов.
"Ювентус" может бесплатно подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.
Бывший игрок сборной России Роман Широков может сесть в тюрьму на два года за избиение арбитра.
Андрей Аршавин высказался по поводу возможного конфликта между Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.
Бразильский нападающий Халк может вернуться в "Зенит".
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Главные новости дня: 5 ноября
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Форвард "Баварии" заразился коронавирусом
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АЕК Карреры разгромил "Зарю" в Лиге Европы
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"Арсенал" разгромил "Мольде" благодаря двум автоголам
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"Милан" опозорился в домашнем матче с "Лиллем" в Лиге Европы
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ЦСКА бесславно проиграл "Фейеноорду" в Лиге Европы
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Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм"
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Халк провел переговоры с "Зенитом"
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Тренер сборной Швеции высказался о возможном возвращении Ибрагимовича
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"Краснодар" отказался покупать защитника сборной России в последний день трансферного окна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18