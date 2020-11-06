Главные новости дня: 5 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 ноября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский ЦСКА неожиданно проиграл "Фейеноорду", "Милан" сенсационно был разгромлен "Лиллем", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" победил "Лудогорец". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему хочет покинуть клуб.

Дортмундская "Боруссия" намерена продлить контракт с Эрлингом Холандом.

Главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу грозит дисквалификация в Лиге Чемпионов.

"Ювентус" может бесплатно подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Бывший игрок сборной России Роман Широков может сесть в тюрьму на два года за избиение арбитра.

Андрей Аршавин высказался по поводу возможного конфликта между Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.

Бразильский нападающий Халк может вернуться в "Зенит".

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