Главные новости дня: 5 ноября

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Главные новости дня: 5 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 ноября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский ЦСКА неожиданно проиграл "Фейеноорду", "Милан" сенсационно был разгромлен "Лиллем", "Арсенал" разгромил "Мольде", "Тоттенхэм" победил "Лудогорец". Все результаты тура можно посмотреть здесь.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему хочет покинуть клуб.

Дортмундская "Боруссия" намерена продлить контракт с Эрлингом Холандом.

Главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу грозит дисквалификация в Лиге Чемпионов.

"Ювентус" может бесплатно подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Бывший игрок сборной России Роман Широков может сесть в тюрьму на два года за избиение арбитра.

Андрей Аршавин высказался по поводу возможного конфликта между Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.

Бразильский нападающий Халк может вернуться в "Зенит".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Европы: все результаты 5 ноября

Лига Европы: все результаты 5 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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