Главные новости дня: 5 ноября

Фото: твиттер "Аль-Садда"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 ноября.

Три клуба досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы.

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

"Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону".

"Манчестер Сити" продлил контракт с американским вратарем.

Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио".

Жоан Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны".

Новый тренер "Спартака" будет итальянцем.

Лионелю Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча".

"Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку.

СМИ узнали реальный диагноз Лионеля Месси.

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