Главные новости дня: 5 ноября

Теги хавибарселонаманчестер ситичиро иммобилелациоспартак москвалионель месси

Главные новости дня: 5 ноябряФото: твиттер "Аль-Садда"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 ноября.

Три клуба досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы.

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

"Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону".

"Манчестер Сити" продлил контракт с американским вратарем.

Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио".

Жоан Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны".

Новый тренер "Спартака" будет итальянцем.

Лионелю Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча".

"Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку.

СМИ узнали реальный диагноз Лионеля Месси.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь"

France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов