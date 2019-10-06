Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 октября.

"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу".

"Динамо" проиграло "Оренбургу" и рухнуло в зону вылета.

"Рубин" победил "Тамбов", несмотря на очередной гол Мелкадзе.

"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ.

"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером".

"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой".

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа".

"Хоффенхайм" обыграл "Баварию" благодаря дублю Адамяна.

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер".

"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье".

СМИ узнали дату назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".

"Динамо" подтвердило отставку Дмитрия Хохлова.

Олег Кононов ведет переговоры с греческим клубом.

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