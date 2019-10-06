Главные новости дня: 5 октября

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Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 октября.

"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу".

"Динамо" проиграло "Оренбургу" и рухнуло в зону вылета.

"Рубин" победил "Тамбов", несмотря на очередной гол Мелкадзе.

"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ.

"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером".

"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой".

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа".

"Хоффенхайм" обыграл "Баварию" благодаря дублю Адамяна.

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер".

"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье".

СМИ узнали дату назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".

"Динамо" подтвердило отставку Дмитрия Хохлова.

Олег Кононов ведет переговоры с греческим клубом.

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Кононов ведет переговоры с греческим клубом

Кононов ведет переговоры с греческим клубом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
5 Бернли Бернли 8 12
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
7 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
9 Челси Челси 7 11
10 Борнмут Борнмут 7 11
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
14 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
16 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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