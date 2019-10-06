Главные новости дня: 5 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 октября.
"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу".
"Динамо" проиграло "Оренбургу" и рухнуло в зону вылета.
"Рубин" победил "Тамбов", несмотря на очередной гол Мелкадзе.
"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ.
"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером".
"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой".
"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа".
"Хоффенхайм" обыграл "Баварию" благодаря дублю Адамяна.
Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер".
"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье".
СМИ узнали дату назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".
"Динамо" подтвердило отставку Дмитрия Хохлова.
Олег Кононов ведет переговоры с греческим клубом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 5 октября
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"Тоттенхэм" озвучил диагноз Льориса
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Кононов ведет переговоры с греческим клубом
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"Реал" теряет очередного игрока из-за травмы
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"Вильярреал" проиграл "Осасуне" в матче Примеры
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"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"
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Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"
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"Монако" с Головиным крупно проиграл "Монпелье" и другие результаты 9-го тура Лиги 1
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"Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов
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"Динамо" отказалось от кандидатуры Кононова и определило нового приоритетного кандидата
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4
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"Шальке" на последних минутах упустил победу над "Кельном"
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"Валенсия" добыла победу над "Алавесом"
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"Кристал Пэлас" вырвал победу над "Вест Хэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|8
|14
|4
|Кристал Пэлас
|8
|14
|5
|Бернли
|8
|12
|6
|Арсенал Лондон
|7
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|8
|Тоттенхэм
|8
|11
|9
|Челси
|7
|11
|10
|Борнмут
|7
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|14
|Астон Вилла
|8
|8
|15
|Вулверхэмптон
|7
|7
|16
|Саутгемптон
|7
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3