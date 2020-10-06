Главные новости дня: 5 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 октября.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед".
Авторитетный журнал France Football решил выбрать лучших игроков в истории на каждой позиции. На данный момент объявлены номинанты на лучшего центрального и левого защитников, а также вратаря.
Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перешел в "Манчестер Юнайтед".
"Бавария" сообщила о трансфере нападающего сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга.
Нападающий "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза перебрался в "Ювентус".
"Бавария" объявила об аренде вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.
ПСЖ подписал полузащитника "Порту" Данилу Перейру.
Стал известен убыток "Барселоны" по итогам прошлого сезона.
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, почему он избил арбитра Никиту Данченкова.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории
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Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"
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Английский журналист рассказал, почему сорвался переход Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 октября
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Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории
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10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории
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"Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма"
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"Бенфика" усилилась защитником "Барселоны" Тодибо
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Мемфис Депай не перейдет в "Барселону"
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Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"
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"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро
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"Фенербахче" подписал аргентинца Перотти, которым интересовался "Спартак"
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"Вест Хэм" разорвал контракт с Уилшером
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"Рома" выкупила Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"
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France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории
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"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"
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Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
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"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18