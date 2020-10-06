Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 октября.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед".

Авторитетный журнал France Football решил выбрать лучших игроков в истории на каждой позиции. На данный момент объявлены номинанты на лучшего центрального и левого защитников, а также вратаря.

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Бавария" сообщила о трансфере нападающего сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Нападающий "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза перебрался в "Ювентус".

"Бавария" объявила об аренде вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.

ПСЖ подписал полузащитника "Порту" Данилу Перейру.

Стал известен убыток "Барселоны" по итогам прошлого сезона.

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, почему он избил арбитра Никиту Данченкова.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru