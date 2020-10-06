Главные новости дня: 5 октября

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Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 октября.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед".

Авторитетный журнал France Football решил выбрать лучших игроков в истории на каждой позиции. На данный момент объявлены номинанты на лучшего центрального и левого защитников, а также вратаря.

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Бавария" сообщила о трансфере нападающего сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Нападающий "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза перебрался в "Ювентус".

"Бавария" объявила об аренде вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.

ПСЖ подписал полузащитника "Порту" Данилу Перейру.

Стал известен убыток "Барселоны" по итогам прошлого сезона.

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, почему он избил арбитра Никиту Данченкова.

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"Атлетико" и "Арсенал" совершили громкий обмен игроками

"Атлетико" и "Арсенал" совершили громкий обмен игроками

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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