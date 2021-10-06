Главные новости дня: 5 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 октября.
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил об уходе с занимаемой должности. В связи с этим в РПЛ нашли временную замену.
"Локомотива" принял решение расстаться с главным тренером Марко Николичем.
Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что владелец клуба Леонид Федун находится в Германии на лечении.
Жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом.
"Реал" сделал огромное предложение нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
"Пари Сен-Жермен" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
УЕФА провел презентация бренда чемпионата Европы 2024 года и на карте Европе посчитал полуостров Крым частью Украины.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус развелся с российской моделью Анастасией Климко.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 октября
-
Зобнин открыл футбольную школу: названа цена обучения
-
Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года
-
Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана
-
"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт
-
1
Луческу громко высказался о Месси
-
Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой
-
В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024
-
"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
-
Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
-
Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой
-
Карпин высказался о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года
-
УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024
-
Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России
-
Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)
-
ПСЖ решил купить Холанда
-
Жена Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом
-
Карпин громко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)
-
Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18