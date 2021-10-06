Главные новости дня: 5 октября

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Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 октября.

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил об уходе с занимаемой должности. В связи с этим в РПЛ нашли временную замену.

"Локомотива" принял решение расстаться с главным тренером Марко Николичем.

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что владелец клуба Леонид Федун находится в Германии на лечении.

Жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом.

"Реал" сделал огромное предложение нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Пари Сен-Жермен" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

УЕФА провел презентация бренда чемпионата Европы 2024 года и на карте Европе посчитал полуостров Крым частью Украины.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус развелся с российской моделью Анастасией Климко

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"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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