Главные новости дня: 5 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 октября.

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил об уходе с занимаемой должности. В связи с этим в РПЛ нашли временную замену.

"Локомотива" принял решение расстаться с главным тренером Марко Николичем.

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что владелец клуба Леонид Федун находится в Германии на лечении.

Жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом.

"Реал" сделал огромное предложение нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Пари Сен-Жермен" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

УЕФА провел презентация бренда чемпионата Европы 2024 года и на карте Европе посчитал полуостров Крым частью Украины.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус развелся с российской моделью Анастасией Климко.

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