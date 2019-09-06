Главные новости дня: 5 сентября

Теги испанияиталияспартак москвалионель месси

Главные новости дня: 5 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 сентября.

Испания одолела Румынию в квалификации Евро-2020.

Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J.

Названы 55 кандидатов на попадание в символическую сборную 2019 года по версиям FIFA и FIFPro.

Диего Марадона возобновил тренерскую деятельность в аргентинском клубе.

"Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента.

Лионель Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" следующим летом.

ФИФА собирается построить футбольную школу во Владивостоке.

У Ивана Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны".

СМИ узнали, какие премиальные клубы РПЛ платят игрокам.

ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара.

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Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

Испания одолела Румынию и другие результаты группы F

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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