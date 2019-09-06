Главные новости дня: 5 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 сентября.

Испания одолела Румынию в квалификации Евро-2020.

Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J.

Названы 55 кандидатов на попадание в символическую сборную 2019 года по версиям FIFA и FIFPro.

Диего Марадона возобновил тренерскую деятельность в аргентинском клубе.

"Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента.

Лионель Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" следующим летом.

ФИФА собирается построить футбольную школу во Владивостоке.

У Ивана Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны".

СМИ узнали, какие премиальные клубы РПЛ платят игрокам.

ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru