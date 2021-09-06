Главные новости дня: 5 сентября

Фото: твиттер Brazil Football/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 сентября.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америки между Бразилией и Аргентиной был омрачен скандалом, связанного с полицией. Поединок был прерван на 6-й минуте и завершен досрочно. Месси и Неймар ярко отреагировали на скандал. Месси также сделал заявление.

Также матчи отбора ЧМ-2022 прошли и в Европе. Германия уничтожила Армению, Бельгия разгромила Чехию, Испания разгромила Грузию, Польша уничтожила Сан-Марино, Швейцария и Италии сыграли вничью, Англия разнесла Андорру.

Сборная Италии установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии.

Переход испанского полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо в ЦСКА может не состояться.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может получить огромную сумму за переход в "Реал".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду показал, как он проводит время с семьей в Англии.

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто лучше из пары Месси и Роналду.

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