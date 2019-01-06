Главные новости дня: 5 января

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Главные новости дня: 5 января

Сегодня, 5 января, в мире футбола состоялось немало интересных событий.

Начнем с того, что "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" добыли путевки в 1/16 финала Кубка Англии.

В Примере "Райо Вальекано" переиграл "Вальядолид" (видеообзор матча), "Алавес" одержал победу над "Валенсией" (видеообзор матча) и "Бетис" уступил "Уэске" (видеообзор матча).

В Кубке Франции стоит отметить только проход в следующий раунд "Лиона".

"Спартак" сегодня разорвал контракт с Александром Самедовым, позже стало известно, что игроку будет выплачена компенсация.

"Анжи" объявил имя нового генерального директора.

FA сделала Хосепу Гвардиоле предупреждение за его поведение на матче с "Ливерпулем".

Марко Ройс был признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году.

Лионель Месси может возобновить международную карьеру.

И напоследок, Сеск Фабрегас провел последнюю игру в составе "Челси". Предлагаем посмотреть вам, как стадион прощался с игроком.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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