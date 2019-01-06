Главные новости дня: 5 января

Сегодня, 5 января, в мире футбола состоялось немало интересных событий.

Начнем с того, что "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" добыли путевки в 1/16 финала Кубка Англии.

В Примере "Райо Вальекано" переиграл "Вальядолид" (видеообзор матча), "Алавес" одержал победу над "Валенсией" (видеообзор матча) и "Бетис" уступил "Уэске" (видеообзор матча).

В Кубке Франции стоит отметить только проход в следующий раунд "Лиона".

"Спартак" сегодня разорвал контракт с Александром Самедовым, позже стало известно, что игроку будет выплачена компенсация.

"Анжи" объявил имя нового генерального директора.

FA сделала Хосепу Гвардиоле предупреждение за его поведение на матче с "Ливерпулем".

Марко Ройс был признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году.

Лионель Месси может возобновить международную карьеру.

И напоследок, Сеск Фабрегас провел последнюю игру в составе "Челси". Предлагаем посмотреть вам, как стадион прощался с игроком.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru