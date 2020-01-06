Главные новости дня: 5 января

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Главные новости дня: 5 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 января.

"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии.

"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии.

"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А.

"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А.

ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции.

В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А.

Бранислав Иванович отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта.

"Барселона" выиграла первый круг Примеры.

Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

Эдинсон Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А

"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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