Главные новости дня: 5 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 января.
"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии.
"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии.
"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А.
"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А.
ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции.
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А.
Бранислав Иванович отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта.
"Барселона" выиграла первый круг Примеры.
Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.
Эдинсон Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Динамо" и ЦСКА отказались от покупки нападающего сборной Словакии
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"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии
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"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" и "Мидлсбро" проведут переигровку
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"Сент-Этьен", "Лилль" и "Монпелье" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 января
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ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции
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-
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"Барселона" и загребское "Динамо" не могут согласовать трансфер Ольмо
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Болельщики "Эспаньола" оскорбляли Пике и его семью
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"Анжер", "Дижон" и "Ницца" пробились в 1/16 финала Кубка Франции
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"Наполи" составит "Зениту" и "Локомотиву" конкуренцию в борьбе за Акунью
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"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14