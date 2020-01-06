Главные новости дня: 5 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 января.

"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии.

"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии.

"Рома" проиграла "Торино" в матче Серии А.

"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А.

ПСЖ разгромил соперника в 1/32 финала Кубка Франции.

В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А.

Бранислав Иванович отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта.

"Барселона" выиграла первый круг Примеры.

Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

Эдинсон Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента.

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