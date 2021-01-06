Главные новости дня: 5 января

Теги лионель мессифрэнк лэмпардалехандро гомескевин де брюйнемесут озил

Главные новости дня: 5 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 января.

"Арсенал" отдал в аренду защитника, купленного за 30 миллионов евро.

"Ювентус" нацелился на 37-летнего Квальяреллу.

"Майнц" назначил нового главного тренера.

"Тоттенхэм" готов продать Алли, но при одном условии.

Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за "Барселону".

"Реал" может расстаться с тремя игроками в январе.

Футболисты "Челси" недовольны тактикой Лэмпарда.

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае.

Кандидат в президенты "Барселоны" уверен в уходе Месси.

Александр Кокорин может перебраться в МЛС.

Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини.

"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона.

В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом.

Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины.

Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе.

"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро.

"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом".

Озил ведет переговоры с клубом из МЛС.

"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка Лиги.

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"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"

"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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