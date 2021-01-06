Главные новости дня: 5 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 января.

"Арсенал" отдал в аренду защитника, купленного за 30 миллионов евро.

"Ювентус" нацелился на 37-летнего Квальяреллу.

"Майнц" назначил нового главного тренера.

"Тоттенхэм" готов продать Алли, но при одном условии.

Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за "Барселону".

"Реал" может расстаться с тремя игроками в январе.

Футболисты "Челси" недовольны тактикой Лэмпарда.

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае.

Кандидат в президенты "Барселоны" уверен в уходе Месси.

Александр Кокорин может перебраться в МЛС.

Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини.

"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона.

В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом.

Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины.

Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе.

"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро.

"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом".

Озил ведет переговоры с клубом из МЛС.

"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка Лиги.