Главные новости дня: 5 января
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среда, 5 января.
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" обыграл "Тоттенхэм".
В 1/16 финала Кубка Испании "Реал" победил "Алькояно", "Барселона" обыграла "Линарес", "Бетис" разгромил "Вальядолид", а "Валенсия" выиграла у "Картахены" благодаря голу Дениса Черышева.
"Реал" намерен летом подписать сразу нескольких топ-игроков.
"Краснодар" уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.
В матче за Суперкубок Турции "Бешикташ" победил "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Габиголу.
ЦСКА интересуется французским нападающим "Шеффилд Юнайтед".
ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года.
Вратарь "Зенита" Станислав Крицюк заразился коронавирусом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 января
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Конте назвал причину поражения "Тоттенхэма" в матче с "Челси"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18