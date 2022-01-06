Главные новости дня: 5 января

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Главные новости дня: 5 января

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среда, 5 января.

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" обыграл "Тоттенхэм".

В 1/16 финала Кубка Испании "Реал" победил "Алькояно", "Барселона" обыграла "Линарес", "Бетис" разгромил "Вальядолид", а "Валенсия" выиграла у "Картахены" благодаря голу Дениса Черышева.

"Реал" намерен летом подписать сразу нескольких топ-игроков.

"Краснодар" уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.

В матче за Суперкубок Турции "Бешикташ" победил "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Габиголу.

ЦСКА интересуется французским нападающим "Шеффилд Юнайтед".

ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года.

Вратарь "Зенита" Станислав Крицюк заразился коронавирусом.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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