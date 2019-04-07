Главные новости дня: 6 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости субботы, 5 апреля.

Главным событием в Российской Премьер-Лиге стало дерби всея Руси, в котором "Спартак" проиграл ЦСКА. В довершение ко всему вратарь "красно-белых" Александр Селихов сломал палец.

В чемпионате Испании состоялся матч лидеров. "Барселона" победила "Атлетико" и практически обеспечила себе чемпионский титул. Лионель Месси установил новый рекорд Примеры.

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Реал" с большим трудом обыграл "Эйбар", взяв реванш за разгром в первом круге (0:3).

РЕАЛ - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В центральном матче 2-го круга Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" Дортмунд и вышла на первое место.

В классическом противостоянии итальянской Серии А "Ювентус" был сильнее "Милана". В другом матче "Рома" выиграла у "Сампдории".

ЮВЕНТУС - МИЛАН: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Манчестер Сити" пробился в финал Кубка Англии, обыграв "Брайтон".

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