Главные новости дня: 6 апреля
Soccernews.ru выделяет главные новости субботы, 5 апреля.
Главным событием в Российской Премьер-Лиге стало дерби всея Руси, в котором "Спартак" проиграл ЦСКА. В довершение ко всему вратарь "красно-белых" Александр Селихов сломал палец.
В чемпионате Испании состоялся матч лидеров. "Барселона" победила "Атлетико" и практически обеспечила себе чемпионский титул. Лионель Месси установил новый рекорд Примеры.
БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"Реал" с большим трудом обыграл "Эйбар", взяв реванш за разгром в первом круге (0:3).
РЕАЛ - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
В центральном матче 2-го круга Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" Дортмунд и вышла на первое место.
В классическом противостоянии итальянской Серии А "Ювентус" был сильнее "Милана". В другом матче "Рома" выиграла у "Сампдории".
ЮВЕНТУС - МИЛАН: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"Манчестер Сити" пробился в финал Кубка Англии, обыграв "Брайтон".
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главное
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Месси побил "вечный" рекорд Примеры
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Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико" (видео голов)
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Гол на 93-й минуте спас "Монако" от поражение в матче с "Генгамом"
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"Спартак" впервые проиграл в чемпионате России при Кононове
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"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
Лента новостей
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Главные новости дня: 6 апреля
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"Реал" - "Эйбар" - 2:1 (видеообзор матча)
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"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзор матча)
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Жиго назвал виновного в первом пропущенном голе "Спартака" в матче с ЦСКА
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"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча)
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Месси побил "вечный" рекорд Примеры
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"Аякс" на выезде разгромил "Виллем II" и вышел на первое место в Эредивизии
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Туран смотрел матч "Барселона" - "Атлетико" в футболке "матрасников"
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Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико" (видео голов)
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Гол де Росси принес победу "Роме" в матче с "Сампдорией" (видео гола)
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Гол на 93-й минуте спас "Монако" от поражение в матче с "Генгамом"
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"Спартак" впервые проиграл в чемпионате России при Кононове
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Мелкадзе: счет матча "Спартак" - ЦСКА не по игре
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Уткин: "Локомотив" – "Зенит", любимые команды судей"
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Селихов получил перелом в матче с ЦСКА
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"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
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Кононов: "Мы будем бороться до конца"
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"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии
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"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании
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Быстров: "У "Спартака" нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Уотфорд
|32
|46
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|33
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14