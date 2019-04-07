Главные новости дня: 6 апреля

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Главные новости дня: 6 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости субботы, 5 апреля.

Главным событием в Российской Премьер-Лиге стало дерби всея Руси, в котором "Спартак" проиграл ЦСКА. В довершение ко всему вратарь "красно-белых" Александр Селихов сломал палец.

В чемпионате Испании состоялся матч лидеров. "Барселона" победила "Атлетико" и практически обеспечила себе чемпионский титул. Лионель Месси установил новый рекорд Примеры.

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Реал" с большим трудом обыграл "Эйбар", взяв реванш за разгром в первом круге (0:3).

РЕАЛ - ЭЙБАР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В центральном матче 2-го круга Бундеслиги "Бавария" разгромила "Боруссию" Дортмунд и вышла на первое место.

В классическом противостоянии итальянской Серии А "Ювентус" был сильнее "Милана". В другом матче "Рома" выиграла у "Сампдории".

ЮВЕНТУС - МИЛАН: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Манчестер Сити" пробился в финал Кубка Англии, обыграв "Брайтон".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзор матча)

"Барселона" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Уотфорд Уотфорд 32 46
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 33 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
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