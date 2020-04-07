Главные новости дня: 6 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 апреля.
Мадридский "Реал" может расстаться с семью игроками летом.
Миланский "Интер" отказал "Барселоне" в очередном варианте трансфера Лаутаро Мартинеса.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил клуб купить игрока "Реала".
ФИФА объявит нынешний сезон бессрочным из-за коронавируса.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери, которая умерла от коронавируса.
Находящийся в тюрьме Роналдиньо записал видеообращение.
Журналист Василий Уткин подверг критике президента Беларуси Александра Лукашенко, который до сих пор не ввел в стране карантин.
Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака предложила сделать Владимира Путина царем России.
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Реал".
Российский комментатор обвинил США в создании коронавируса.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 апреля
-
1
Оздоев раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за несоблюдение правил карантина
-
Уокер может быть исключен из сборной Англии за вызов на дом проституток во время карантина
-
Нани рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Зинченко выразил соболезнования Гвардиоле по поводу смерти матери
-
4
Комментатор "Матч ТВ" обвинил США в создании коронавируса
-
Пато хочет вернуться в "Милан"
-
Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию
-
Руководство "Локомотива" сократит себе зарплаты на время карантина
-
Погба хочет перейти в "Реал"
-
Жена Семака рассказала, о чем бы она попросила Путина
-
Давид Силва получил предложение от испанского клуба
-
Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
-
2
Правительство Испании поможет "Барселоне" преодолеть финансовый кризис
-
ПСЖ может сохранить Мбаппе и Неймара благодаря коронавирусу
-
Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году
-
Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год
-
Жена Семака предложила провозгласить Путина царем России
-
Защитник "Тоттенхэма" намерен закончить карьеру в ПСЖ
-
Титов рассказал, почему он не участвовал в челлендже с туалетной бумагой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18