Главные новости дня: 6 апреля

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Главные новости дня: 6 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 апреля.

Мадридский "Реал" может расстаться с семью игроками летом.

Миланский "Интер" отказал "Барселоне" в очередном варианте трансфера Лаутаро Мартинеса.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил клуб купить игрока "Реала".

ФИФА объявит нынешний сезон бессрочным из-за коронавируса.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери, которая умерла от коронавируса.

Находящийся в тюрьме Роналдиньо записал видеообращение.

Журналист Василий Уткин подверг критике президента Беларуси Александра Лукашенко, который до сих пор не ввел в стране карантин.

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака предложила сделать Владимира Путина царем России.

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Реал".

Российский комментатор обвинил США в создании коронавируса.

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Погба хочет перейти в "Реал"

Погба хочет перейти в "Реал"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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