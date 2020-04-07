Главные новости дня: 6 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 апреля.

Мадридский "Реал" может расстаться с семью игроками летом.

Миланский "Интер" отказал "Барселоне" в очередном варианте трансфера Лаутаро Мартинеса.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил клуб купить игрока "Реала".

ФИФА объявит нынешний сезон бессрочным из-за коронавируса.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился матери, которая умерла от коронавируса.

Находящийся в тюрьме Роналдиньо записал видеообращение.

Журналист Василий Уткин подверг критике президента Беларуси Александра Лукашенко, который до сих пор не ввел в стране карантин.

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака предложила сделать Владимира Путина царем России.

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Реал".

Российский комментатор обвинил США в создании коронавируса.

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