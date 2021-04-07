Главные новости дня: 6 апреля

Теги реал мадридкраснодарвиктор гончаренкоманчестер ситиливерпуль

Главные новости дня: 6 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 апреля.

Возобновилась Лига чемпионов. В первых матчах 1/4 финала "Реал" победил "Ливерпуль", "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию".

"Краснодар" объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун вошел в топ-20 богатейших людей России.

Кандидат в президенты мадридского "Реала" намерен уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.

Флорентийская "Фиорентина" пока не выплатила московскому "Спартаку" полную сумму трансфера нападающего Александра Кокорина.

Три российских клуба получат выплаты за переход Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

ФИФА запретила защитнику "Вулверхэмптона" играть за сборную Украины.

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Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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