Главные новости дня: 6 апреля
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 апреля.
Возобновилась Лига чемпионов. В первых матчах 1/4 финала "Реал" победил "Ливерпуль", "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию".
"Краснодар" объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вышел в четвертьфинал Кубка Франции.
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун вошел в топ-20 богатейших людей России.
Кандидат в президенты мадридского "Реала" намерен уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.
Флорентийская "Фиорентина" пока не выплатила московскому "Спартаку" полную сумму трансфера нападающего Александра Кокорина.
Три российских клуба получат выплаты за переход Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
ФИФА запретила защитнику "Вулверхэмптона" играть за сборную Украины.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 апреля
-
"Барселона" сделала Месси особый подарок в честь очередного рекорда (видео)
-
Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Ливерпулем"
-
Клопп отреагировал на поражение "Ливерпуля" в матче с "Реалом"
-
"Реал" в четвертый раз подряд победил "Ливерпуль"
-
"Барселона" может избежать дополнительной 20-миллионной выплаты за Коутиньо
-
Флик может покинуть "Баварию"
-
Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
1
Дубль Винисиуса принес "Реалу" яркую победу над "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Кандидат в президенты "Реала" хочет уволить Зидана
-
"Манчестер Сити" определился с условием для трансфера Месси
-
"Краснодар" показал первую тренировку команды под руководством Гончаренко (видео)
-
Пике может пропустить матч с "Реалом"
-
Легенда "Атлетико" завершил карьеру
-
Понсе может не сыграть с "Локомотивом"
-
"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Локомотив", "Динамо" и "Анжи" получат выплаты от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
Куман ярко высказался об игре Дембеле
-
Федун попал в топ-20 богатейших людей России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18