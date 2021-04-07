Главные новости дня: 6 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 апреля.

Возобновилась Лига чемпионов. В первых матчах 1/4 финала "Реал" победил "Ливерпуль", "Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию".

"Краснодар" объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун вошел в топ-20 богатейших людей России.

Кандидат в президенты мадридского "Реала" намерен уволить главного тренера команды Зинедина Зидана.

Флорентийская "Фиорентина" пока не выплатила московскому "Спартаку" полную сумму трансфера нападающего Александра Кокорина.

Три российских клуба получат выплаты за переход Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

ФИФА запретила защитнику "Вулверхэмптона" играть за сборную Украины.

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