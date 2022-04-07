Главные новости дня: 6 апреля

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 апреля.

Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" на выезде победил "Челси", "Бавария" неожиданно проиграла "Вильярреалу".

Нападающий "Реала" Карим Бензема установил личный рекорд.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе склоняется к тому, чтобы остаться в парижском клубе.

ПСЖ нацелился на лидера "РБ Лейпциг".

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", скорее всего, станет наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Ювентус".

Рональд Куман вернется на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может оказаться в "Арсенале".

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