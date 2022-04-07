Главные новости дня: 6 апреля
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 апреля.
Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" на выезде победил "Челси", "Бавария" неожиданно проиграла "Вильярреалу".
Нападающий "Реала" Карим Бензема установил личный рекорд.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе склоняется к тому, чтобы остаться в парижском клубе.
ПСЖ нацелился на лидера "РБ Лейпциг".
Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", скорее всего, станет наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Ювентус".
Рональд Куман вернется на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может оказаться в "Арсенале".
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Лента новостей
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1
Главные новости дня: 6 апреля
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1
Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля
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1
"Вильярреал" сенсационно обыграл "Баварию" в 1/4 финала ЛЧ
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"Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов
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Экс-игрок "Ливерпуля" подверг критике Салаха
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"Бернли" победил "Эвертон" в АПЛ
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Бензема установил личный рекорд
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Карпин высказался о победе "Ростова" над "Крыльями Советов"
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В ФИФА отреагировали на информацию об увеличении длительности матчей на ЧМ-2022
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Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам
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ПСЖ может купить лидера "РБ Лейпциг"
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Тухель отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
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Погба сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом"
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"Аугсбург" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
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Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле
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"Ростов" победил "Крылья Советов" и отдалился от зоны вылета
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Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино
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ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе
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Источник: Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед"
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"Арсенал" работает над трансфером Депая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18