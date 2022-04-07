Главные новости дня: 6 апреля

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Главные новости дня: 6 апреля

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 апреля.

Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов.  "Реал" на выезде победил "Челси", "Бавария" неожиданно проиграла "Вильярреалу".

Нападающий "Реала" Карим Бензема установил личный рекорд.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе склоняется к тому, чтобы остаться в парижском клубе.

ПСЖ нацелился на лидера "РБ Лейпциг".

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед", скорее всего, станет наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Ювентус".

Рональд Куман вернется на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может оказаться в "Арсенале".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

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yutrughj

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля

Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля

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