Главные новости дня: 6 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 августа. В этот день состоялся заключительный матч второго тура чемпионата России, в котором "Уфа" разгромила "Анжи" со счётом 3:0.

Отчёт о матче "Уфа" - "Анжи"

Видеообзор матча "Уфа" - "Анжи"

В понедельник узнали своих потенциальных соперников по квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы три российских клуба. "Спартак" в случае прохода ПАОК сразится с победителем пары "Бенфика" - "Фенербахче". А "Зенит" если пройдёт минское "Динамо" сыграет с "Хибернианом" или "Мольде". Самый тяжёлый жребий выпал "Уфе" - после игры с "Прогрес Нидеркорн" башкирской команде предстоит помериться силами с "Рейнджерс" или "Марибором".

На российском трансферном рынке центральной фигурой стал Фёдор Смолов. "Локомотив" якобы сделал форварда "Краснодара" своей приоритетной целью и даже отказался от подписания тройки звёздных нападающих, однако главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин всё отрицает.

В Европе тем временем не утихает сага имени Луки Модрича. Давайте по порядку! В борьбу за хорвата включились "Бавария" и ПСЖ, а сам футболист сообщил "Реалу" о желании сменить клуб. Фаворитом в гонке за вице-чемпионом мира по-прежнему считается "Интер", соблазняющий игрока выгодным предложением, однако параллельно "нерадзурри" ищут ему альтернативу.

Следующая хайповая тема - возможный уход Тибо Куртуа из "Челси". Сначала бельгиец отказался комментировать свой гипотетический переход в "Реал", а позднее и вовсе покинул расположение "синих" без объяснения причин. Разумеется, самое время подбирать замену звёздному голкиперу, однако в этом вопросе взгляды тренера и владельца клуба разошлись: первый хочет заполучить Пепе Рейну, а второй - Яна Облака.

И напоследок осветим ситуацию вокруг Поля Погба. На француза претендуют "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Последние считаются фаворитами в гонке за хавбеком, однако предложения "сине-гранатовых" пока не впечатляют "МЮ".

К слову, в королевском клубе не всё гладко. Один из игроков саботирует тренировки, да и переговоры по Эдену Азару, кажется, "сливочные" провалили.

6 августа состоялись презентации двух Видалей - Артуро в "Барселоне" и Алеиша в "Севилье". Ну а, пожалуй, самый громкий трансфер дня провернула дортмундская "Боруссия", подписавшая Акселя Витселя.

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