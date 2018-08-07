Главные новости дня: 6 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 августа. В этот день состоялся заключительный матч второго тура чемпионата России, в котором "Уфа" разгромила "Анжи" со счётом 3:0.
Видеообзор матча "Уфа" - "Анжи"
В понедельник узнали своих потенциальных соперников по квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы три российских клуба. "Спартак" в случае прохода ПАОК сразится с победителем пары "Бенфика" - "Фенербахче". А "Зенит" если пройдёт минское "Динамо" сыграет с "Хибернианом" или "Мольде". Самый тяжёлый жребий выпал "Уфе" - после игры с "Прогрес Нидеркорн" башкирской команде предстоит помериться силами с "Рейнджерс" или "Марибором".
На российском трансферном рынке центральной фигурой стал Фёдор Смолов. "Локомотив" якобы сделал форварда "Краснодара" своей приоритетной целью и даже отказался от подписания тройки звёздных нападающих, однако главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин всё отрицает.
В Европе тем временем не утихает сага имени Луки Модрича. Давайте по порядку! В борьбу за хорвата включились "Бавария" и ПСЖ, а сам футболист сообщил "Реалу" о желании сменить клуб. Фаворитом в гонке за вице-чемпионом мира по-прежнему считается "Интер", соблазняющий игрока выгодным предложением, однако параллельно "нерадзурри" ищут ему альтернативу.
Следующая хайповая тема - возможный уход Тибо Куртуа из "Челси". Сначала бельгиец отказался комментировать свой гипотетический переход в "Реал", а позднее и вовсе покинул расположение "синих" без объяснения причин. Разумеется, самое время подбирать замену звёздному голкиперу, однако в этом вопросе взгляды тренера и владельца клуба разошлись: первый хочет заполучить Пепе Рейну, а второй - Яна Облака.
И напоследок осветим ситуацию вокруг Поля Погба. На француза претендуют "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Последние считаются фаворитами в гонке за хавбеком, однако предложения "сине-гранатовых" пока не впечатляют "МЮ".
К слову, в королевском клубе не всё гладко. Один из игроков саботирует тренировки, да и переговоры по Эдену Азару, кажется, "сливочные" провалили.
6 августа состоялись презентации двух Видалей - Артуро в "Барселоне" и Алеиша в "Севилье". Ну а, пожалуй, самый громкий трансфер дня провернула дортмундская "Боруссия", подписавшая Акселя Витселя.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|О
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|Борнмут
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|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Кардифф Сити
|0
|0
|6
|Челси
|0
|0
|7
|Кристал Пэлас
|0
|0
|8
|Эвертон
|0
|0
|9
|Фулхэм
|0
|0
|10
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Ливерпуль
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Вулверхэмптон
|0
|0