Главные новости дня: 6 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 августа.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Брюгге" обыграл "Динамо" Киев.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможный трансфер форварда "Интера" Мауро Икарди.

Московское "Динамо" в ближайшее время объявит сразу о двух трансферах.

"Манчестер Юнайтед" позабавило предложение "Реала" по трансферу хавбека Поля Погба.

ПСЖ предложил трем европейским клубам взять в аренду бразильца Неймара.

Форвард "МЮ" Ромелу Лукаку в ультимативной форме потребовал продать его в другой клуб.

Защитник "Манчестер Сити" Данило близок к переходу в "Ювентус". Бразилец уже прилетел в Турин.

ЦСКА предложили купить форварда "Эвертона" Янника Боласи.

В товарищеском матче молодежка "Зенита" обыграла "Барселону".

"Реал" готов купить полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.

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