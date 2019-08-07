Главные новости дня: 6 августа

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Главные новости дня: 6 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 августа.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Брюгге" обыграл "Динамо" Киев.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможный трансфер форварда "Интера" Мауро Икарди.

Московское "Динамо" в ближайшее время объявит сразу о двух трансферах.

"Манчестер Юнайтед" позабавило предложение "Реала" по трансферу хавбека Поля Погба.

ПСЖ предложил трем европейским клубам взять в аренду бразильца Неймара.

Форвард "МЮ" Ромелу Лукаку в ультимативной форме потребовал продать его в другой клуб.

Защитник "Манчестер Сити" Данило близок к переходу в "Ювентус". Бразилец уже прилетел в Турин.

ЦСКА предложили купить форварда "Эвертона" Янника Боласи.

В товарищеском матче молодежка "Зенита" обыграла "Барселону".

"Реал" готов купить полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 
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"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"

"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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