Главные новости дня: 6 августа

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Главные новости дня: 6 августа

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 августа.

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.

"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур. 

"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур.

"Фенербахче" интересуется Смоловым.

ОфициальноАнанидзе стал игроком "Ротора".

Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ.

РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд.

"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером.

Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored.

РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет.

"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде.

Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените".

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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