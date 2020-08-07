Главные новости дня: 6 августа
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 августа.
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.
"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур.
"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур.
"Фенербахче" интересуется Смоловым.
Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора".
Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ.
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд.
"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером.
Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored.
РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет.
"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде.
Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените".
На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур
-
"Фенербахче" интересуется Смоловым
-
Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ
-
"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур
-
РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд
Лента новостей
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Главные новости дня: 6 августа
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Форвард "Лиона" Депай поделился ожиданиями от матча Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
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Регилон высказался после матча 1/8 финала Лиги Европы "Севильи" с "Ромой"
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Щесны и Куадрадо на тренировке "Ювентуса" потроллили Роналду
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Эдин Джеко: "Севилья" сегодня "съела" "Рому"
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В "Сент-Этьене" выявлено заражение коронавирусом
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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20
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"Ахмат" арендовал у "Спартака" Тимофеева
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"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур
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Гвардиола признался, что скучает по зрителям на стадионах
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Червиченко высказал мнение о перспективах в "Спартаке" Урунова
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Зидан поделился ожиданиями от матча ЛЧ между "Реалом" и "Ман Сити"
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Караваев: "Хочу довести свои кроссы до автоматизма - как у Бекхэма"
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"Фенербахче" интересуется Смоловым
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"Лев на суше, акула в море". Ибрагимович показал, как ныряет с яхты
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Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ
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Украинская телеведущая Влада Седан рассказала, что стала женой игрока "Манчестер Сити" Зинченко
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Роналду в инстаграме порадовался возвращению Лиги Чемпионов
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Медведев высказался об информации о трех случаях заражения Covid-19 в "Зените"
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"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14