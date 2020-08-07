Главные новости дня: 6 августа

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 6 августа.

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.

"Базель" и "Вулверхэмптон" обыграли соперников в 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий тур.

"Севилья" и "Байер" обыграли своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы и прошли в следующий тур.

"Фенербахче" интересуется Смоловым.

Официально: Ананидзе стал игроком "Ротора".

Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ.

РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд.

"Спартак" заявил Кокорина на сезон-2020/21 РПЛ под 9-м номером.

Роналду, Месси и Левандовски - в сборной сезона-2019/20 по версии WhoScored.

РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет.

"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде.

Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените".

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