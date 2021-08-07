Главные новости дня: 6 августа

Теги лионель мессибарселонареал мадридкилиан мбаппепсж

Главные новости дня: 6 августаФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 августа.

Источник: Месси - игрок ПСЖ

Источник: "Реал" готов потратить "кучу" денег на Мбаппе".

Стало известно, какой номер возьмет Месси в ПСЖ

Источник: уход Мбаппе из ПСЖ в этом месяце неизбежен

Стал известен капитан "Барселоны" после Месси

Луческу может возглавить сборную Украины

Лапорта назвал размер убытков "Барселоны" за прошлый сезон

Лапорта рассказал, возможно ли возвращение Месси в "Барселону".

Луческу перенес операцию: подробности.

Сборная Мексики - бронзовый призер Олимпиады-2020.

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"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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