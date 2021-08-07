Главные новости дня: 6 августа

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 августа.

Источник: Месси - игрок ПСЖ.

Источник: "Реал" готов потратить "кучу" денег на Мбаппе".

Стало известно, какой номер возьмет Месси в ПСЖ.

Источник: уход Мбаппе из ПСЖ в этом месяце неизбежен.

Стал известен капитан "Барселоны" после Месси.

Луческу может возглавить сборную Украины.

Лапорта назвал размер убытков "Барселоны" за прошлый сезон.

Лапорта рассказал, возможно ли возвращение Месси в "Барселону".

Луческу перенес операцию: подробности.

Сборная Мексики - бронзовый призер Олимпиады-2020.

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