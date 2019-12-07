Главные новости дня: 6 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 декабря.

Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо".

"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А.

"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью.

"Сочи" заключит с Владимиром Федотовым контракт на 2,5 года.

Трансферный бан "Челси" сокращён.

АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября.

Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре.

"Лестер" объявил о продлении контракта с Бренданом Роджерсом.

"Челси" хочет купить Федора Чалова в случае ухода Жиру.

Флорентино Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу.

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