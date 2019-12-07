Главные новости дня: 6 декабря

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Главные новости дня: 6 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 декабря.

Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо".

"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А.

"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью.

"Сочи" заключит с Владимиром Федотовым контракт на 2,5 года.

Трансферный бан "Челси" сокращён.

АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября.

Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре.

"Лестер" объявил о продлении контракта с Бренданом Роджерсом.

"Челси" хочет купить Федора Чалова в случае ухода Жиру.

Флорентино Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу.

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"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 15 43
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Бернли Бернли 15 18
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
14 Борнмут Борнмут 15 16
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
16 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 15 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
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