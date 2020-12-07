Главные новости дня: 6 декабря

Теги ливерпульрахим стерлингдиего марадоналионель мессиджейми варди

Главные новости дня: 6 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 декабря.

Рахим Стерлинг стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард прокомментировал травму Хакима Зиеша.

Лионель Месси установил антирекорд.

Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года.

Себастьян Дриусси заявил, что он недоволен своей позицией на поле в петербургском клубе.

Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Харри Кейн продолжают пополнять копилку голевых действий.

"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона".

Новые детали смерти Диего Марадоны.

Джейми Варди в победном праздновании эффектно сломал угловой флажок.

"Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" на Энфилде.

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ЦСКА и "Химки" не выявили победителя

ЦСКА и "Химки" не выявили победителя

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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