Главные новости дня: 6 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 декабря.

Рахим Стерлинг стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард прокомментировал травму Хакима Зиеша.

Лионель Месси установил антирекорд.

Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года.

Себастьян Дриусси заявил, что он недоволен своей позицией на поле в петербургском клубе.

Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Харри Кейн продолжают пополнять копилку голевых действий.

"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона".

Новые детали смерти Диего Марадоны.

Джейми Варди в победном праздновании эффектно сломал угловой флажок.

"Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" на Энфилде.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru