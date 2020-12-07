Главные новости дня: 6 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 декабря.
Рахим Стерлинг стал рекордсменом английской Премьер-лиги.
Фрэнк Лэмпард прокомментировал травму Хакима Зиеша.
Лионель Месси установил антирекорд.
Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года.
Себастьян Дриусси заявил, что он недоволен своей позицией на поле в петербургском клубе.
Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Харри Кейн продолжают пополнять копилку голевых действий.
"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона".
Новые детали смерти Диего Марадоны.
Джейми Варди в победном праздновании эффектно сломал угловой флажок.
"Ливерпуль" разгромил "Вулверхэмптон" на Энфилде.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 6 декабря
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"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчку
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Чемпионат Украины, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
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Моуринью поделился эмоциями от победы над "Арсеналом"
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"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона"
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Сон забил 10-й гол в сезоне АПЛ, Кейн отдал 10 голевых передач
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18