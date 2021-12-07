Главные новости дня: 6 декабря

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 декабря.

Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А.

Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛ.

Поражения "Барселоны" и "Атлетико", очередная победа "Реал Мадрида" и минимальные победы "Валенсия" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла Лиги.

Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов.

Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ.

Адейеми ответил на предложение "Барселоны".

Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS.

"Реал" повесил "ценник" на Азара.

Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей.

Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru