Главные новости дня: 6 декабря

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Главные новости дня: 6 декабряФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 декабря.

Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А.

Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛ.

Поражения "Барселоны" и "Атлетико", очередная победа "Реал Мадрида" и минимальные победы "Валенсия" и "Севильи": все результаты 16-го тура Ла Лиги.

Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов.

Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ.

Адейеми ответил на предложение "Барселоны".

Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS.

"Реал" повесил "ценник" на Азара.

Суд взыскал с ЦСКА почти 350 миллионов рублей.

Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А

Поражения "Наполи" и "Ромы" и победы "Милана" и "Ювентуса": все результаты 16-го тура Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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