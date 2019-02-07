Главные новости дня: 6 февраля

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Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru подводит итоги среды, 6 февраля.

В главном матче дня сошлись "Барселона" и "Реал", которые выясняли отношения в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Победитель выявлен не был, ничья - 1:1.

Отчет о матче "Барселона" - "Реал"

Видеообзор матча "Барселона" - "Реал"

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" (2:0). Эта победа позволила "горожанам" выйти на первое место в Премьер-лиге.

"Бавария" и ПСЖ с большим трудом пробились в следующие стадии национальных Кубков. "Бавария" победила "Герту", но лишь в овертайме. ПСЖ также пришлось играть дополнительное время, причем с клубом третьего дивизиона "Вильфраншем".

Главным событием в России стало продление срока нахождения под стражей Кокорина и Мамаева. Теперь до 8 апреля.

В "Барселоне" оценили вероятность приобретения Иско и Неймара.

"Зенит" нацелился на боснийского форварда Элвира Кольича.

Российские клубы провели ряд товарищеских матчей: ЦСКА победил норвежцев, "Краснодар" выиграл у "Локомотива", "Спартак" не победил казахстанцев.

"Реал" может продать Иско ради покупки Азара.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

"Барселона" - "Реал" - 1:1 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
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