Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru подводит итоги среды, 6 февраля.

В главном матче дня сошлись "Барселона" и "Реал", которые выясняли отношения в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Победитель выявлен не был, ничья - 1:1.

Отчет о матче "Барселона" - "Реал"

Видеообзор матча "Барселона" - "Реал"

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" (2:0). Эта победа позволила "горожанам" выйти на первое место в Премьер-лиге.

"Бавария" и ПСЖ с большим трудом пробились в следующие стадии национальных Кубков. "Бавария" победила "Герту", но лишь в овертайме. ПСЖ также пришлось играть дополнительное время, причем с клубом третьего дивизиона "Вильфраншем".

Главным событием в России стало продление срока нахождения под стражей Кокорина и Мамаева. Теперь до 8 апреля.

В "Барселоне" оценили вероятность приобретения Иско и Неймара.

"Зенит" нацелился на боснийского форварда Элвира Кольича.

Российские клубы провели ряд товарищеских матчей: ЦСКА победил норвежцев, "Краснодар" выиграл у "Локомотива", "Спартак" не победил казахстанцев.

"Реал" может продать Иско ради покупки Азара.

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