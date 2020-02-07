Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 февраля.

"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании.

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику".

Известный московский клуб исключён из ПФЛ.

"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита".

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022.

Пять клубов могут позволить себе трансфер Лионеля Месси.

"Локомотив" готовит новый контракт для Ведрана Чорлуки.

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Александра Кокорина.

Лионель Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером.

Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении.

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