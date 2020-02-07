Главные новости дня: 6 февраля

Теги реал мадридбарселоналионель мессиалександр кокорин

Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 февраля.

"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании.

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику".

Известный московский клуб исключён из ПФЛ.

"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита".

WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022.

Пять клубов могут позволить себе трансфер Лионеля Месси.

"Локомотив" готовит новый контракт для Ведрана Чорлуки.

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Александра Кокорина.

Лионель Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером.

Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику"

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов