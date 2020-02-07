Главные новости дня: 6 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 февраля.
"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании.
"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику".
Известный московский клуб исключён из ПФЛ.
"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита".
WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022.
Пять клубов могут позволить себе трансфер Лионеля Месси.
"Локомотив" готовит новый контракт для Ведрана Чорлуки.
"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Александра Кокорина.
Лионель Месси потребовал отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером.
Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 февраля
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1
Сетьен высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании
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"Реалу" интересен полузащитник "Валенсии"
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Определились все полуфиналисты Кубка Испании
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Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании
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"Барселона" вылетела из Кубка Испании, уступив "Атлетику"
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Семак объяснил ситуацию с Исламханом
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Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании
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Семь клубов интересуются Винисиусом Жуниором
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"Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала"
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1
У Месси случился конфликт с тер Штегеном на тренировке
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"Челси" определил еще двух претендентов на замену Кепе
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1
"Боруссия" может недополучить бонусов от "Барселоны" из-за травмы Дембеле
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1
"Сосьедад" выбил "Реал" из Кубка Испании
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Гаттузо хочет подписать в "Наполи" защитника "Милана"
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Нидерландский и бельгийский чемпионаты ведут переговоры об объединении
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Агент Бэйла: "Зидан не желает продавать Гарета"
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"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса"
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Артета намерен избавиться от двух ключевых игроков "Арсенала"
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Неуверенная игра Кепы может быть вызвана расставанием с возлюбленной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18