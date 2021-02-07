Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 февраля.

"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ.

"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед".

Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску".

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой".

"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0.

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников.

"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре.

"Тамбов" доиграет сезон в РПЛ.

Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе.

"Реал" надолго теряет Серхио Рамоса.

Килиан Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии.

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