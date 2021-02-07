Главные новости дня: 6 февраля

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Главные новости дня: 6 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 февраля.

"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ.

"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед".

Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску".

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой".

"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0.

Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников.

"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре.

"Тамбов" доиграет сезон в РПЛ.

Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе.

"Реал" надолго теряет Серхио Рамоса.

Килиан Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" в компенсированное время вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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