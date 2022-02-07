Главные новости дня: 6 февраля
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 февраля.
В финале чемпионата Европы по футзалу Россия проиграла Португалии. В матче за 3-е место Испания разгромила Украину.
Победителем Кубка Африки стала сборная Сенегала.
В Кубке Англии "Ливерпуль" прошел дальше, "Лестер" вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.
В чемпионате Испании "Реал" победил "Гранаду", "Барселона" обыграла "Атлетико".
В чемпионате Германии "Байер" уничтожил дортмундскую "Боруссию". Все результаты 21-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Ювентус" одолел "Верону", "Наполи" справился с "Венецией".
В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Лилль", Лионель Месси забил гол. Все результаты 23-го тура Лиги 1.
"Челси" узнал соперника в полуфинале клубного чемпионата мира.
"Ференцварош" под руководством Станислав Черчесов потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сенегал стал победителем Кубка Африки
-
ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 февраля
-
"Реал" с трудом победил "Гранаду"
-
Феерия ПСЖ, успех "Монако", суперкамбэк "Марселя", пять голов "Реймса": результаты 23-го тура Лиги 1
-
Сенегал стал победителем Кубка Африки
-
ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
ПСЖ теряет Ди Марию
-
У Месси нет конфликта с Почеттино
-
Марсело определился с профессией после завершения карьеры
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии
-
Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии
-
Месси забил второй гол в Лиге 1
-
Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Порту" одержал уверенную победу в матче Примейры
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
-
"Бетис" проиграл "Вильярреалу" в чемпионате Испании
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Определился соперник "Челси" в полуфинале клубного чемпионата мира
-
"Краснодар" на 91-й минуте вырвал победу над шведским клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18