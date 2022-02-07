Главные новости дня: 6 февраля

Теги лионель мессипсжреал мадридроссияювентус

Главные новости дня: 6 февраля

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 февраля.

В финале чемпионата Европы по футзалу Россия проиграла Португалии. В матче за 3-е место Испания разгромила Украину.

Победителем Кубка Африки стала сборная Сенегала.

В Кубке Англии "Ливерпуль" прошел дальше, "Лестер" вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Гранаду", "Барселона" обыграла "Атлетико".

В чемпионате Германии "Байер" уничтожил дортмундскую "Боруссию". Все результаты 21-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" одолел "Верону", "Наполи" справился с "Венецией".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Лилль", Лионель Месси забил гол. Все результаты 23-го тура Лиги 1.

"Челси" узнал соперника в полуфинале клубного чемпионата мира.

"Ференцварош" под руководством Станислав Черчесов потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Реал" с трудом победил "Гранаду"

"Реал" с трудом победил "Гранаду"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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