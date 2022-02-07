Главные новости дня: 6 февраля

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 6 февраля.

В финале чемпионата Европы по футзалу Россия проиграла Португалии. В матче за 3-е место Испания разгромила Украину.

Победителем Кубка Африки стала сборная Сенегала.

В Кубке Англии "Ливерпуль" прошел дальше, "Лестер" вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Гранаду", "Барселона" обыграла "Атлетико".

В чемпионате Германии "Байер" уничтожил дортмундскую "Боруссию". Все результаты 21-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" одолел "Верону", "Наполи" справился с "Венецией".

В чемпионате Франции ПСЖ разгромил "Лилль", Лионель Месси забил гол. Все результаты 23-го тура Лиги 1.

"Челси" узнал соперника в полуфинале клубного чемпионата мира.

"Ференцварош" под руководством Станислав Черчесов потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru