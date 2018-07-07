Главные новости дня: 6 июля

В пятницу, 6 июля, прошёл двадцать третий день Чемпионата Мира 2018 года. Игровая программа предусматривала два четвертьфинальных матча мундиаля. Первыми путёвку в квартет лучших команд мира разыгрывали сборные Уругвая и Франции. "Трёхцветные" забили по голу в каждом из таймов и в итоге праздновали победу. Лучший игрок встречи - Антуан Гризманн.

Отчёт о матче Уругвай - Франция

Видеообзор матча Уругвай - Франция

Ну а самой непредсказуемой битвой сегодняшнего дня была, разумеется, дуэль сборных Бразилии и Бельгии. "Красные дьяволы" к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, на что "селесао" во втором тайме смогли ответить только одним голом. ФИФА выбрала лучшим игроком матча Кевина Де Брюйне.

Отчёт о матче Бразилия - Бельгия

Видеообзор матча Бразилия - Бельгия

Таким образом, была определена первая полуфинальная пара ЧМ-2018. Кроме того, уже стало понятно, что золото возьмёт европейская сборная.

Готовятся к четвертьфинальным матчам и другие участники турнира. Прежде всего, интерес вызывает пара Россия - Хорватия. Подопечные Станислава Черчесова в пятницу тренировались на стадионе "Парк Арена". Тем временем, стало известно, в какой форме будет играть российская команда, кстати, играть при полных трибунах.

Были и занимательные околофутбольные темы, связанные с этим историческим матчем. Начнём со стихии - на Сочи обрушился сильнейший ливень, однако мэр города уверяет, что проведению игры это никак не помешает. Продолжим обзор новостью со скандальным оттенком - по странной случайности перед поединком российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании. А завершим прогнозом... но не от экспертов или футбольных людей, а от "царя зверей". Какой выбор сделал лев из Сахалинского зоопарка, можете узнать здесь.

Что касается трансферов, то стоит выделить две уже официально подтверждённых сделки - Джанлуиджи Буффон перешёл в ПСЖ, а Александр Ташаев стал игроком "Спартака".

Много слухов в пятницу было и вокруг форварда сборной России Артёма Дзюбы. По последним данным, "игрочишка" отклонил выгодное предложение из Китая ради возможности перебраться в АПЛ. Не утихает интерес прессы и к потенциальному переезду Александра Головина в Европу. Вот сегодня появилась информация, что за перспективного хавбека готова заплатить 40 миллионов евро каталонская "Барселона".

Кроме того, в самом разгаре трансферная сага имени Криштиану Роналду. За последние сутки сообщалось, что португалец вроде готов покинуть "Реал", но королевский клуб не идёт на встречу своей главной звезде и повышает цену на него. При этом "Ювентус" - это, как выяснилось, не единственный вариант продолжения карьеры для пятикратного обладателя "Золотого мяча". В общем ждём развязки!

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