Главные новости дня: 6 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 июля.
"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России. Лучшие фотографии.
Боккетти покинул "Спартак", после чего он попрощался с болельщиками команды.
Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста.
Де Росси готов завершить карьеру.
"Атлетико" через год выкупит Морату. Позже стало известно, сколько клуб заплатил за его трансфер.
Агент Нойера намекнул, что голкипер может покинуть "Баварию".
"Реал" официально подтвердил трансфер Эрнандеса в "Милан".
Фарфан успешно перенес операцию на колене.
"Рубин" подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией.
"Атлетико" оштрафует Гризманна, если он 7 июля не прибудет в расположение. Футболист, в свою очередь, сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 6 июля
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"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России
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Гризманн сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16