Главные новости дня: 6 июля

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Главные новости дня: 6 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 июля.

"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России. Лучшие фотографии.

Боккетти покинул "Спартак", после чего он попрощался с болельщиками команды.

Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста.

Де Росси готов завершить карьеру.

"Атлетико" через год выкупит Морату. Позже стало известно, сколько клуб заплатил за его трансфер.

Агент Нойера намекнул, что голкипер может покинуть "Баварию".

"Реал" официально подтвердил трансфер Эрнандеса в "Милан".

Фарфан успешно перенес операцию на колене.

"Рубин" подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией.

"Атлетико" оштрафует Гризманна, если он 7 июля не прибудет в расположение. Футболист, в свою очередь, сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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