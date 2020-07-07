Главные новости дня: 6 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июля.
Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.
Форвард "Зенита" Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
"Спартак" и "Краснодар" интересуются бразильским полузащитником. Также "красно-белые" нацелились на косоварского защитника.
В "Спартаке" могут произойти существенные изменения в руководстве клуба.
В 33-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Эвертон".
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опроверг слухи о возможном уходе Лионеля Месси.
В семье главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко произошла огромная трагедия.
Хорватский нападающий Марио Манджукич назвал "Локомотиву" свои финансовые требования.
Блогер Василий Уткин заявил, что создатель блога "КраСава" Евгений Савин зазвездился.
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главное
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Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с Аршавиным и Быстровым
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Главные новости дня: 6 июля
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Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"
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"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18