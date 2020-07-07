Главные новости дня: 6 июля

Теги артём дзюбаандрей аршавинлионель мессивиктор гончаренкомарио манджукич

Главные новости дня: 6 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июля.

Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.

"Спартак" и "Краснодар" интересуются бразильским полузащитником. Также "красно-белые" нацелились на косоварского защитника.

В "Спартаке" могут произойти существенные изменения в руководстве клуба.

В 33-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Эвертон".

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опроверг слухи о возможном уходе Лионеля Месси.

В семье главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко произошла огромная трагедия.

Хорватский нападающий Марио Манджукич назвал "Локомотиву" свои финансовые требования.

Блогер Василий Уткин заявил, что создатель блога "КраСава" Евгений Савин зазвездился.

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"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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