Главные новости дня: 6 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 6 июля.

Порноактриса рассказала о несостоявшемся групповом сексе с бывшими игроками сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.

"Спартак" и "Краснодар" интересуются бразильским полузащитником. Также "красно-белые" нацелились на косоварского защитника.

В "Спартаке" могут произойти существенные изменения в руководстве клуба.

В 33-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" обыграл "Эвертон".

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опроверг слухи о возможном уходе Лионеля Месси.

В семье главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко произошла огромная трагедия.

Хорватский нападающий Марио Манджукич назвал "Локомотиву" свои финансовые требования.

Блогер Василий Уткин заявил, что создатель блога "КраСава" Евгений Савин зазвездился.

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