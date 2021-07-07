Главные новости дня: 6 июля

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Главные новости дня: 6 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 июля.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы Италия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в финал.

ПСЖ объявил о подписании футболиста сборной Марокко и миланского "Интера" Ашрафа Хакими.

Немецкий специалист Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию "Локомотива".

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в "Ниццу".

Испанский защитник Серхио Рамос нашел дом в Париже перед переходом в ПСЖ.

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику сборной Перу.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может занять аналогичную должность в сборной России.

ЦСКА сохраняет интерес к левому защитнику "Интера" Далберту.

"Барселона" объявила о трансфере испанского защитника Хуниора Фирпо в "Лидс".

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси.

Бразильский хавбек Матеус Фернандес может подать в суд на "Барселону".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

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