Главные новости дня: 6 июля
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 6 июля.
В матче 1/2 финала чемпионата Европы Италия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в финал.
ПСЖ объявил о подписании футболиста сборной Марокко и миланского "Интера" Ашрафа Хакими.
Немецкий специалист Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию "Локомотива".
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в "Ниццу".
Испанский защитник Серхио Рамос нашел дом в Париже перед переходом в ПСЖ.
Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику сборной Перу.
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может занять аналогичную должность в сборной России.
ЦСКА сохраняет интерес к левому защитнику "Интера" Далберту.
"Барселона" объявила о трансфере испанского защитника Хуниора Фирпо в "Лидс".
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси.
Бразильский хавбек Матеус Фернандес может подать в суд на "Барселону".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18