Главные новости дня: 6 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 6 июня.
В полуфинале Лиги Наций сборная Нидерландов обыграла Англию и теперь встретится с Португалией в финале.
15 клубов РПЛ выступили за расширение чемпионата до 18 команд и только "Спартак" оказался против.
Кроме того, все клубы, кроме "Урала", поддержали введение системы VAR.
РПЛ представила календарь 1-го тура чемпионата сезона 2019/20.
Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности тренера "Рубина".
В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
Также Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки. Позже бразилец показал фото своей травмированной ноги.
Сборная Бразилии может заменить Неймара Винисиусом или Моурой, но позже появилось еще два кандидата.
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Бруну Фернандеша.
Трансфер Эдена Азара обойдется "Реалу" в 145 миллионов евро.
Килиан Мбаппе подал руководству ПСЖ запрос на свой трансфер.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 6 июня
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Мбаппе подал запрос на свой трансфер
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Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16