Главные новости дня: 6 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 июня.

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер".

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги.

"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ.

Все оставшиеся матчи РПЛ могут показать бесплатно.

"Почта России" заплатит астрономическую сумму за аренду помещений на стадионе ЦСКА.

ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава.

Милан Бадель близок к переходу в "Локомотив".

"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати.

Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак" и улетел в Парагвай.

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле этим летом.

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