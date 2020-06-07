Главные новости дня: 6 июня

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундлоренсо мельгарехоцска москвавагнер лав

Главные новости дня: 6 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 июня.

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер".

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги.

"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ.

Все оставшиеся матчи РПЛ могут показать бесплатно.

"Почта России" заплатит астрономическую сумму за аренду помещений на стадионе ЦСКА.

ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава.

Милан Бадель близок к переходу в "Локомотив".

"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати.

Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак" и улетел в Парагвай.

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле этим летом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды

Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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