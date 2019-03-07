Главные новости дня: 6 марта
Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 6 марта.
В этот день состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Манчестер Юнайтед" и "Порту". "Манчестер Юнайтед" на выезде совершил суперкамбэк в матче с ПСЖ, "Порту" в дополнительное время был сильнее "Ромы".
Отчет о матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв, соответственно, "Рубин" и "Оренбург".
"Нант" вышел в полуфинал Кубка Франции и теперь сыграет с ПСЖ.
В "Реале" уверены, что новым наставником клуба станет Жозе Моуринью. Но также у "Реала" есть вариант с Зинедином Зиданом.
"Жирона" стала обладателем Суперкубка Каталонии, обыграв "Барселону".
"Барселона" намерена продлить контракт с Лионелем Месси.
"Реал" собирается купить Килиана Мбаппе в качестве замены Гарету Бэйлу.
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 140 миллионов евро за Пауло Дибалу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14