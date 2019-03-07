Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 6 марта.

В этот день состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Манчестер Юнайтед" и "Порту". "Манчестер Юнайтед" на выезде совершил суперкамбэк в матче с ПСЖ, "Порту" в дополнительное время был сильнее "Ромы".

Отчет о матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв, соответственно, "Рубин" и "Оренбург".

"Нант" вышел в полуфинал Кубка Франции и теперь сыграет с ПСЖ.

В "Реале" уверены, что новым наставником клуба станет Жозе Моуринью. Но также у "Реала" есть вариант с Зинедином Зиданом.

"Жирона" стала обладателем Суперкубка Каталонии, обыграв "Барселону".

"Барселона" намерена продлить контракт с Лионелем Месси.

"Реал" собирается купить Килиана Мбаппе в качестве замены Гарету Бэйлу.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 140 миллионов евро за Пауло Дибалу.

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