Главные новости дня: 6 марта

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Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет главные новости футбола от 6 марта.

В этот день состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путевки в четвертьфинал завоевали "Манчестер Юнайтед" и "Порту". "Манчестер Юнайтед" на выезде совершил суперкамбэк в матче с ПСЖ, "Порту" в дополнительное время был сильнее "Ромы".

Отчет о матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России, обыграв, соответственно, "Рубин" и "Оренбург".

"Нант" вышел в полуфинал Кубка Франции и теперь сыграет с ПСЖ.

В "Реале" уверены, что новым наставником клуба станет Жозе Моуринью. Но также у "Реала" есть вариант с Зинедином Зиданом.

"Жирона" стала обладателем Суперкубка Каталонии, обыграв "Барселону".

"Барселона" намерена продлить контракт с Лионелем Месси.

"Реал" собирается купить Килиана Мбаппе в качестве замены Гарету Бэйлу.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 140 миллионов евро за Пауло Дибалу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
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