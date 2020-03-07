Главные новости дня: 6 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 марта.
"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара.
Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины.
"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами.
"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса.
Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал".
В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил.
Ле Таллек хочет дебютировать за сборную России на Евро-2020.
Икарди близок к уходу из ПСЖ.
Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале.
Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм.
В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне.
Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины
-
"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара
-
Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом
-
"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами
-
"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса
Лента новостей
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Главные новости дня: 6 марта
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"Амьен" и "Марсель" сыграли вничью в матче Лиги 1
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"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Ла Лиги
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Минамино рассказал о своей адаптации в "Ливерпуле"
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Спортивный директор "Монако" Николя Холвек покинул свой пост
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Матч "Страсбур" - ПСЖ отменен из-за коронавируса
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"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче Бундеслиги
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1
Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины
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"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара
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1
Daily Mail: "Ювентус" хочет пригласить Зидана этим летом
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1
Полузащитник "Барселоны" Артур получил травму лодыжки
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1
"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами
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1
Футболист "Гэлакси" признался, что ему было неприятно играть с Ибрагимовичем
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1
Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше
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1
Тухель заявил, что не боится выпускать Неймара в матче со "Страсбуром"
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2
Президент "Урала" сказал, что "Шинник" компенсирует клубу затраты на поездку в Ярославль
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1
Радимов заявил, что форвард "Арсенала" Луценко сильнее нападающего "Спартака" Соболева
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"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса
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1
Фабио Капелло высказался о психологическом состоянии Роналду перед матчем с "Интером"
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1
"Эвертон" объявил о заключении нового пятилетнего контракта с Калверт-Льюином
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18