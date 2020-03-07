Главные новости дня: 6 марта

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Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 марта.

"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара.

Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины.

"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами.

"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса.

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал".

В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил.

Ле Таллек хочет дебютировать за сборную России на Евро-2020.

Икарди близок к уходу из ПСЖ.

Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале.

Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм.

В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне.

Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Ла Лиги

"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Ла Лиги

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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