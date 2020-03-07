Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 6 марта.

"Барселона" готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара.

Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины.

"Реал" позволил Модричу вести переговоры с другими клубами.

"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса.

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал".

В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил.

Ле Таллек хочет дебютировать за сборную России на Евро-2020.

Икарди близок к уходу из ПСЖ.

Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале.

Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм.

В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне.

Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru