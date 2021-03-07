Главные новости дня: 6 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 марта.
ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона.
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя.
"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли".
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной".
Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией".
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио".
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.
Названы самая молодая и возрастная команды РПЛ.
Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции.
Зинедин Зидан категорически против возвращения Гарета Бэйла в "Реал".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 6 марта
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ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
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"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
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"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
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Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
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"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
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Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
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Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
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"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
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"Боруссия" теряет Холанда
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Определился фаворит в борьбе за Доннарумму
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"Лион" прошел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив "Сошо"
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"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"
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"Астон Вилла" сыграла вничью с "Вулверхэмптоном"
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Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией"
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Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Быстрее, чем Мбаппе, Месси, Роналду и Ибрагимович
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"Специя" сыграла вничью с "Беневенто", "Удинезе" был сильнее "Сассуоло"
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Роналду - лучший футболист "Ювентуса" в феврале
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РПЛ представила календарь оставшихся туров
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"Метц" и "Монпелье" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18