Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 марта.

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона.

"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя.

"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли".

"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной".

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией".

Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио".

ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

Названы самая молодая и возрастная команды РПЛ.

Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции.

Зинедин Зидан категорически против возвращения Гарета Бэйла в "Реал".

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