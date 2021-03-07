Главные новости дня: 6 марта

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Главные новости дня: 6 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 6 марта.

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона.

"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя.

"Арсенал" потерял очки в матче с "Бернли".

"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной".

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" вырвать победу над дортмундской "Боруссией".

Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио".

ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

Названы самая молодая и возрастная команды РПЛ.

Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции.

Зинедин Зидан категорически против возвращения Гарета Бэйла в "Реал".

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"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"

"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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