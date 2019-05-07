Главные новости дня: 6 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 6 мая.

"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ.

"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

Прокурор огласила требуемые санкции в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также стало известно, когда суд вынесет футболистам приговор.

Джейдон Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый еврокубковый турнир.

Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан.

РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево.

Мохамед Салах не сыграет с "Барселоной" из-за сотрясения мозга.

"Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом Австрии.

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