Главные новости дня: 6 мая

Теги манчестер ситимиланалександр кокоринпавел мамаев

Главные новости дня: 6 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 6 мая.

"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ.

"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

Прокурор огласила требуемые санкции в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также стало известно, когда суд вынесет футболистам приговор.

Джейдон Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил создать новый еврокубковый турнир.

Стало известно, где пройдет матч квалификации Евро-2020 Россия - Казахстан.

РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево.

Мохамед Салах не сыграет с "Барселоной" из-за сотрясения мозга.

"Ред Булл Зальцбург" стал чемпионом Австрии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
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