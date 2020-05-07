Главные новости дня: 6 мая

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Главные новости дня: 6 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 мая.

Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран.

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион".

В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги.

ФИФА расследует трансфер Эсекиэля Понсе в "Спартак".

Александр Головин не вернется в "Монако" до июня.

"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым.

ФИФА расследует трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Пауло Дибала выздоровел от коронавируса.

"Барселона" поставила дедлайн для переговоров с "Интером" по Лаутаро Мартинесу.

Стало известно, кто вошел в список худших легионеров "Реала" по версии AS.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ЦСКА интересуется чешским защитником

ЦСКА интересуется чешским защитником

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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