Главные новости дня: 6 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 6 мая.

Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран.

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион".

В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги.

ФИФА расследует трансфер Эсекиэля Понсе в "Спартак".

Александр Головин не вернется в "Монако" до июня.

"Спорт-Экспресс" сообщил, когда "Спартак" подпишет контракт с Соболевым.

ФИФА расследует трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Пауло Дибала выздоровел от коронавируса.

"Барселона" поставила дедлайн для переговоров с "Интером" по Лаутаро Мартинесу.

Стало известно, кто вошел в список худших легионеров "Реала" по версии AS.

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